A Ferrara, il 19 dicembre 2023, un ragazzo di 28 anni ha picchiato il nonno mentre quest’ultimo era seduto su una sedia in cucina. L’anziano è morto un anno dopo essere stato violentemente aggredito dal 28enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il nonno non aveva riconosciuto il nipote appena quest’ultimo era entrato in cucina. Da qui una furia violentissima che si è trasformata in una vera e propria aggressione con una scarica di pugni sul capo dell’anziano, che ha provato a proteggersi con le mani.

Nipote accusato di omicidio

Dopo l’aggressione, l’anziano è stato sottoposto a due operazioni di craniotomia per ridurre i danni del trauma cranico. L’uomo, però, non si è mai più ripreso ed è deceduto esattamente un anno dopo le percosse, nel dicembre del 2024. Dopo la morte dell’anziano, con il procedimento penale in corso nei confronti del nipote, è stata disposta dalla Procura una perizia medico legale i cui risultati hanno evidenziato un nesso causale tra le lesioni inflitte all’uomo con le percosse e il decesso del pensionato 83enne.

Il 28enne era stato inizialmente accusato di lesioni personali aggravate. Oggi, però, la posizione del nipote si è aggravata ulteriormente dopo la perizia effettuata dal medico legale Lorenzo Marinelli: il pm, infatti, si prepara a contestare al 28enne il reato di omicidio preterintenzionale nella prossima udienza preliminare del processo già in corso che è in programma a marzo.