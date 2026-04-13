Uno studente di 17 anni è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo, originario di Adrano, in provincia di Catania, avrebbe accusato un malore durante un giro su una bici elettrica. Il ragazzo, dopo aver perso conoscenza, non si sarebbe più ripreso. La Procura toscana ha quindi disposto il sequestro della salma per l’autopsia, prevista nella giornata di martedì. “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”, ha dichiarato il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, tramite un post su Facebook.