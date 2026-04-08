La frana nel territorio comunale di Petacciato, in provincia di Campobasso, si è riattivata con un fronte di oltre 4 chilometri, causando gravi disagi alla viabilità e ai collegamenti ferroviari lungo l’Adriatico. Lo rende noto la Protezione Civile al termine del Comitato Operativo riunito nel pomeriggio di ieri.

“La zona – si legge nella nota – era stata interessata, nei giorni scorsi, da significativi eventi meteo avversi, con apporti al suolo superiori a 200 mm, evidenziando un quadro di marcata persistenza e intensità”. Il movimento franoso ha interrotto l’autostrada A14 tra Montenero di Bisaccia e Termoli in entrambe le direzioni, oltre alla linea ferroviaria Adriatica tra Vasto e Termoli, aggravando una situazione già critica per la chiusura di un tratto della Statale 16.

Il Dipartimento della Protezione Civile “continua a seguire l’evoluzione della situazione in stretto raccordo con le Regioni e con gli enti territoriali e locali interessati”. Intanto, Autostrade per l’Italia ha disposto limitazioni al traffico, con divieto per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari.

I tecnici restano sul posto per monitorare una frana che “non si è ancora assestata” e per la quale non è possibile stimare tempi di riapertura.