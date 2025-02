Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario di Forza Italia e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, è morto nella notte dopo essere precipitato da una finestra della sua abitazione all’ottavo piano di un edificio di viale Mancini, a Cosenza.

Il giovane, 30 anni, era il più grande dei tre figli dell’ex sindaco di Cosenza. Sulla sua morte sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, ma non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto compiuto da Occhiuto.

Il decesso del giovane è avvenuto nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove, subito dopo che si è sparsa la notizia di quanto era accaduto, si erano recati in tanti ad esprimere solidarietà alla famiglia Occhiuto. Tra loro il sindaco, Franz Caruso, il presidente della Provincia Rosaria Succurro, il questore Giuseppe Cannizzaro, ed il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo, molto vicino alla famiglia Occhiuto.

Su X, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha scritto: “Sono vicino all’amico Mario Occhiuto con tutti i senatori di Forza Italia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio. Gli siamo vicini nella preghiera e con la fraterna amicizia, che che gli testimoniamo per essergli accanto in un momento drammatico per lui e per la sua famiglia. Che abbracciamo tutta, con un pensiero a Roberto.”