Un uomo e una donna “sono stati frustati pubblicamente” in Indonesia perché accusati di aver avuto “rapporti sessuali al di fuori del matrimonio”: lo afferma l’Afp, presente sul posto, secondo cui alle due persone sono state inflitte cento frustate ciascuna con una canna di rattan in un parco di Banda Aceh, capoluogo della provincia indonesiana di Aceh in cui viene applicata la sharia. Secondo l’Afp, ad altre quattro persone sono state inflitte da otto a 29 frustate per accuse che vanno da quella di aver avuto “contatti fisici con una persona del sesso opposto” a quella di “consumo di alcol”, e una donna condannata a 27 frustate è svenuta e sono dovuti intervenire dei paramedici per soccorrerla.