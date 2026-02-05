Dramma nella provincia di Lucca, nella frazione di Rughi, nel comune di Porcari, dove nella serata del 4 febbraio quattro persone sono state trovate morte all’interno della loro abitazione. Secondo le prime informazioni, all’origine dei decessi ci sarebbe una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sarebbero i componenti di uno stesso nucleo familiare: i genitori, lui di 48 anni e lei di 43, e i loro due figli, un giovane di 22 anni e una ragazza di 15. La famiglia sarebbe di origine albanese. Le generalità ufficiali non sono state ancora diffuse e l’orario esatto della morte è tuttora in fase di accertamento.

L’allarme e i soccorsi

L’abitazione, un terratetto situato in via Galgani, è stata raggiunta dai soccorritori dopo l’allarme lanciato da un familiare poco dopo le 20, preoccupato per l’assenza di risposte ai tentativi di contatto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e diversi mezzi di emergenza sanitaria, tra cui l’automedica di Lucca e ambulanze della Croce Rossa, della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione dei decessi.

Un sopravvissuto e le indagini

Una quinta persona, presumibilmente legata alla famiglia, è stata trovata viva e trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni sarebbero critiche ma, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso, anche tre carabinieri sarebbero rimasti lievemente intossicati. I vigili del fuoco stanno svolgendo accertamenti tecnici per verificare l’origine e la diffusione del monossido all’interno dell’abitazione, mentre proseguono le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.