Un 31enne è stato arrestato a Villaricca per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo una prima ricostruzione, una donna di 28 anni si è presentata alla stazione dei carabinieri poco dopo le 14. Era agitata, si guardava intorno, e teneva per mano il figlio di 5 anni, uno dei suoi due bambini. Ai militari ha raccontato di essere fuggita da casa dopo l’ultima aggressione del compagno. Sul corpo, anche nelle parti non coperte dai vestiti, aveva evidenti lividi violacei. Ha riferito di violenze ripetute negli ultimi mesi. I carabinieri, raccolta la denuncia, hanno raggiunto l’abitazione dove l’uomo si trovava ancora. Messo di fronte alle proprie responsabilità, il 31enne ha ammesso di averle dato “solo due schiaffi”, provando a ridimensionare l’accaduto. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. La donna è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano: per lei una prognosi di 20 giorni.