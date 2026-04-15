È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Uta, in provincia di Cagliari. Nell’incidente ha perso la vita un 22enne, mentre il conducente dell’auto, un ragazzo di 23 anni, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Monserrato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22 in via Sant’Ambrogio.

Le indagini

I due viaggiavano a bordo di una Panda risultata rubata nel pomeriggio a Quartu. L’auto, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada: ha urtato il guardrail, finendo poi la propria corsa contro un albero. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti, così come l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, delle ambulanze del 118 e dei carabinieri. Per il 22enne, che si trovava sul sedile del passeggero, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, invece, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, a bordo della vettura rubata ci sarebbe stata anche una tersa persona, che illesa si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente in stato di choc. Al momento i carabinieri stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.