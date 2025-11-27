L’analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani, esperta del gabinetto di polizia scientifica e perita nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’incidente probatorio sull’indagine che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, indica che esiste “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie della vittima e la linea paterna del profilo biologico dell’indagato: un gruppo ristrettissimo di persone, limitato ai parenti maschi.

A riportarlo sono “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Messaggero”, secondo cui la pec della perita è arrivata ieri in tarda mattinata ai consulenti delle parti e alla procura. Una conclusione che, sostengono i quotidiani, conduce logicamente a Sempio, 38 anni, amico d’infanzia di Marco Poggi, fratello di Chiara.

L’anticipazione sarà formalizzata nella perizia definitiva che Albani depositerà a inizio dicembre e che verrà discussa in udienza a Pavia il 18. Il risultato ribalta quanto stabilito anni fa dal genetista Francesco De Stefano, perito della Corte d’Appello bis che condannò Alberto Stasi: allora il Dna venne scartato perché “non consolidato”. Albani ora rileva che “nella sessione a 5 microlitri emerge un aplotipo parziale misto per un totale di dodici” marcatori e precisa che “l’aplotipo non è di per sé identificativo… è un contesto familiare di appartenenza”. Inoltre, “i profili ottenuti sono dei profili non completi”, ma comunque sufficienti per definire la “piena concordanza”. Il 18 dicembre le parti discuteranno come quella traccia sia finita sulle mani di Chiara: per contatto diretto durante il delitto o tramite trasferimento indiretto.