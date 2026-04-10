Gelosia canaglia. E violenta. Che è tracimata dalla piattaforma virtuale degli insulti e delle minacce social direttamente in strada, Palermo quartiere Settecannoli, dove sei donne si sono date convegno per darsele di santa ragione.

A Palermo, quartiere Settecannoli

Una vera rissa en plain air, vagamente chi passava di lì ha compreso e confermato le voci dei gravi dissidi legati al possesso sentimentale che avevano condotto le scalmanate protagoniste – dai 21 ai 58 anni – a ricoprirsi di velenose contumelie sui profili preferiti.

Sono dovuti intervenire i carabinieri del Nucleo RadioMobile per riuscire a sedare concitati animi e brutali istinti. Finalmente calme, sono state tutte identificate.