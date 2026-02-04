Una studentessa diciottenne è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro. Al momento le condizioni della giovane non sembrerebbero gravi. L’autore del gesto sarebbe un altro studente minorenne. L’episodio, su cui indagano i carabinieri, risale a martedì mattina. La sedia sarebbe stata lanciata da una finestra al primo piano dell’edificio, colpendo la giovane nella parte superiore del corpo.

La studentessa è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione. È un nuovo caso di violenza a scuola alla Spezia dopo la morte dello studente Youssef Abanoub accoltellato dal 19enne Zouhair Atif all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo.