Un viaggio dal Giappone a Roma per concludere un affare da quasi 250mila euro, trasformato però in una truffa studiata nei dettagli. Vittima un 35enne giapponese, venditore di orologi di lusso, raggirato da due uomini conosciuti tramite Instagram.

L’aggancio su Instagram

Tutto nasce online. L’uomo aveva pubblicato sul social le foto di quattro Rolex che voleva vendere: due Daytona in oro, un Gmt Master con quadrante blu e rosso e un Datejust. A farsi avanti sono stati due presunti acquirenti romani, apparsi fin da subito seri e interessati. Dopo vari scambi di messaggi, i tre hanno fissato un incontro nella Capitale, con un accordo sul prezzo: 247mila euro. I due lo convincono a volare in Italia a proprie spese per chiudere la trattativa di persona.

Arrivato a Fiumicino, il venditore prende alloggio in hotel. I due lo raggiungono con un’auto a noleggio, affittata tramite un intermediario, e lo portano in un pub. Seduti davanti a una birra, si procede allo scambio: il giapponese consegna una valigetta con i quattro orologi, mentre riceve uno zaino pieno di contanti, divisi in mazzette.

La scoperta in Hotel

La scoperta arriva solo più tardi, in hotel. Contando il denaro, l’uomo si accorge che solo le banconote esterne erano vere: il resto erano soldi falsi, del tipo usato per il gioco del Monopoli. Tenta di contattare i due, ma il profilo Instagram risulta cancellato. A quel punto, prima di rientrare in Giappone, si rivolge alle autorità e presenta denuncia.