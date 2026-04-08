Un improvviso black out che ha colpito parte di Gambettola, un paese della provincia di Forlì-Cesena, ha lasciato sospesi in aria otto ragazzi che si trovavano all’interno di una giostra. Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30 di lunedì 6 aprile, la sera di Pasquetta, al luna park del paese.

La mancanza di corrente ha causato il blocco di questa attrazione che ha lasciato sospesi nel vuoto e al buio gli otto giovani a bordo. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che però si è trovato davanti all’impossibilità di ripristinare la corrente. I pompieri hanno quindi collegato la giostra ad un generatore che ha permesso ai giovani di tornare a terra.