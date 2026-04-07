Si starebbero indirizzando su giovani residenti in zona le indagini dei carabinieri di Crema e Cremona alla ricerca della persona che nella tarda serata di ieri ha ucciso un ventenne egiziano in una via di Crema, usando probabilmente una spranga ma anche un’arma da taglio.

Nel quartiere di San Bernardino a Crema

Il giovane è stato trovato a terra incosciente e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto in ospedale. Si tratta di un ragazzo di 20 anni di origine straniera, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. E’ poi morto in ospedale.

L’aggressione, conclusasi con l’omicidio, è avvenuta davanti a una banca nel quartiere San Bernardino, in una zona già più volte teatro di violenza, l’ultima due giorni fa, con una rissa in cui era rimasto ferito anche uno dei poliziotti intervenuti per sedarla.

Le indagini sul delitto di ieri sera sono affidate ai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Federica Cerio, rimasti tutta la notte sul posto, con il comandante della compagnia di Crema, capitano Armando Laviola, e il comandante del Reparto operativo, colonnello Massimiliano Girardi.