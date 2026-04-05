Sui social nei giorni scorsi è diventato virale il particolare caso di una donna che ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici “a quattro giorni l’uno dall’altro”. Nove mesi dopo ha partorito un figlio senza sapere chi fosse suo padre. La questione riguardo alle paternità è stata portata per la prima volta davanti a un giudice del tribunale della famiglia da uno dei due gemelli e dalla donna, dopo che sul certificato di nascita del bimbo l’altro fratello era stato indicato come padre. Al rifiuto del giudice di eliminare il suo nome dal certificato, i due hanno deciso di appellarsi alla Corte d’Appello di Londra. Alla fine, i giudici hanno concluso che è impossibile stabilire con certezza chi dei due sia il padre del piccolo.

Una madre e due padri

A livello legale, si tratta del primo caso in cui un neonato avrà una madre e due padri. “Non sono convinto di poter definire nessuno dei due uomini come padre”, ha sottolineato un giudice. Al momento, la potestà genitoriale è garantita solo alla donna. Nel tentativo di porre fine alla questione, si è fatto ricorso anche al test del DNA, che però non ha prodotto alcun risultato utile. Per gli scienziati, infatti, sarà necessario attendere diversi anni e una tecnologia più avanzata per definire chi sia veramente il genitore. “Attualmente, la verità sulla paternità del bimbo è che il padre è uno dei due gemelli identici, ma non è possibile stabilire quale dei due”, si legge nella sentenza. “È possibile che quando il piccolo raggiungerà la maturità, la scienza possa identificare un padre ed escludere l’altro gemello”.