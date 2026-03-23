Un gesto d’affetto, un semplice Gratta e Vinci da 5 euro, si è trasformato in una vicenda dai risvolti inaspettati. A regalarlo era stato un operaio di origine rumena alla fidanzata lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata della donna, acquistando il biglietto al Bar di Renato di Carsoli, cittadina di circa 4 mila abitanti.

Il biglietto, appartenente alla serie Color Puzzle, si è rivelato vincente: 500mila euro. Tuttavia, subito dopo aver depositato la vincita in banca, la donna è sparita, lasciando l’uomo nello sgomento più totale e dando origine a un vero e proprio giallo locale.

La denuncia alle autorità

Dopo un giorno di attesa e tentativi di contatto senza esito, l’operaio si è rivolto alle forze dell’ordine insieme a un legale, presentando un esposto alla Guardia di Finanza. L’obiettivo è chiarire i contorni della vicenda e comprendere le motivazioni che hanno spinto la compagna ad allontanarsi subito dopo aver scoperto la vincita. Secondo quanto riportato, l’uomo sospetta che la donna volesse appropriarsi del premio per sé, ipotesi condivisa con amici e testimoni locali.

La dinamica della vincita

Il giorno della scomparsa, la donna si è recata al bar dove era stato acquistato il Gratta e Vinci per verificare la vincita, controllando la sequenza dei numeri due volte, prima di recarsi in banca. Da lì, ha fatto perdere ogni traccia di sé, lasciando l’operaio e la comunità locale sotto choc.