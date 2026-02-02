A Paduli, in provincia di Benevento, una donna di 45 anni è stata ferita a colpi di fucile dal marito, una guardia giurata. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della coppia, in contrada Femina Arsa, mentre i loro due figli, di 9 e 12 anni, non erano presenti. L’uomo è stato immediatamente arrestato dai Carabinieri intervenuti sul posto, che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione. Secondo le prime informazioni, la coppia era in fase di separazione e i litigi erano frequenti, come hanno riferito alcuni testimoni anche se i dettagli precisi restano sotto accertamento.

Le condizioni della donna e il ricovero

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. L’ospedale ha diffuso un bollettino in cui si segnala che la paziente è stata intubata e trasferita in sala operatoria di chirurgia vascolare per un delicato intervento di ricostruzione o sostituzione dell’arteria ascellare. Al momento, le sue condizioni risultano stabili. Oltre alla ferita all’arto superiore, la donna presenta anche traumi nella regione addominale inferiore. L’azienda ospedaliera ha attivato tutte le procedure necessarie per gestire la situazione.