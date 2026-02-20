Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola, nel territorio di Campobello di Mazara, nel Trapanese. L’impatto, avvenuto in mattinata, è stato fatale e ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario per diverse ore, poi ripreso nel pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il giovane, di origine tunisina e residente a Campobello di Mazara con la famiglia, stava camminando vicino ai binari mentre si trovava al lavoro in campagna. Era impegnato a ripulire un terreno dai rami della potatura proprio nei pressi della ferrovia. Il convoglio viaggiava in direzione Castelvetrano e il ragazzo non si sarebbe accorto del suo arrivo, probabilmente perché indossava le cuffie. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno escluso questa pista, ricostruendo la dinamica come un tragico incidente.