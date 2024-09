La bambina di 10 anni violentata più volte dal padre nei giorni in cui usciva dal carcere

Ha violentato più volte la figlia minorenne. Con quest’accusa un uomo di 65 anni è stato arrestato martedì ad Ischia. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Forio, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli.

Le indagini

Il 65enne, secondo quanto trapela dallo stretto riserbo, è stato arrestato dopo una lunga attività di indagine che ha permesso di ottenere riscontri alle accuse, soprattutto grazie a testimonianze di persone a conoscenza dei fatti, ma non solo.

Le violenze sulla ragazzina, secondo le accuse, sarebbero andate avanti per anni, sia sull’isola che fuori, e sarebbero iniziate quando la vittima aveva appena 10 anni. Tutto ciò in un contesto di profondo degrado sociale che ha coinvolto un’intera famiglia: il padre, che si trovava a scontare una lunga condanna in carcere, avrebbe ripetutamente abusato della ragazza durante i permessi, mentre gli altri figli sarebbero stati spesso ospiti di una comunità. A rendere ancora più terribile la vicenda, dagli atti risulta che a compiere le violenze sarebbe stato anche un fratello. Il 65enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.