Gli hacker filorussi conosciuti su Telegram con il nickname “NoName057” hanno attaccato i siti web degli aeroporti di Malpensa e Linate, creando disagi per gli utenti che desiderano controllare i voli in arrivo e in partenza.

Gli hacker hanno annunciato l’azione scrivendo sulla propria chat: “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica”. Gli stessi criminali informatici hanno poi elencato la lista di vari siti che risultano irraggiungibili o malfunzionanti.

Si tratta di attacchi Ddos, ossia false richieste di accesso che mandano in tilt i sistemi informatici. Oltre ai siti dei due aeroporti milanesi sono stati attaccati altre pagine web tra cui quelle della Farnesina. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale ha subito avviato le indagini dando anche il suo supporto alle attività degli obiettivi colpiti.

Nessun riflesso sugli scali che risultano operativi

L’attacco non ha avuto riflessi. Gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa, assicurano fonti aeroportuali, hanno mantenuto sempre regolare la propria operatività.