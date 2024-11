Una gattina uccisa la sera di Halloween. Qualcuno molto probabilmente le ha fatto esplodere un petardo in bocca. La notizia a cui si fa quasi fatica a credere arriva da Trento. Animalista convinta e deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è rimasta choccata da quello che è successo e spiega: “Quanto è avvenuto in provincia di Trento è vergognoso! Non è possibile che un povero animale sia stato ucciso in una maniera così brutale e vergognosa, da giovani criminali senza cuore. Alcuni ragazzi hanno ucciso una micia di sei mesi mettendole un petardo in bocca, come denunciato dalla proprietaria Desiree Cimarolli“.

Orribili le circostanze della crudele bravata

Il muso della gattina dilaniato sull’asfalto, una macchina corre e travolge la povera bestiola. La proprietaria non si dà pace: “Come si può arrivare a tanto? Voglio denunciare ciò che è successo e far sapere a tutti fin dove può spingersi la crudeltà umana”.