Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato e poi rimosso, ci sono scritti degli appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta e che a breve dovrebbero affrontare l’esame orale per l’abilitazione alla professione. Si tratta di commenti come “carina”, “graziato”, “fenomeno”.

Lo “screenshot” del testo è stato diffuso e sta continuando a girare sui social network. Con commenti di sdegno sì, ma pure con l’annuncio di ricorsi. Fra le frasi che si leggono nel documento ci sono pure alcuni riferimenti a figure sacre associate ai nominativi degli aspiranti notai, come san Mattia Apostolo, san Pancrazio e san Filippo Neri. C’è anche una santa Matilde di Hackeborn e un misterioso candidato che godrebbe della protezione del “Papa”. Oltre ai nomi ci sono diversi giudizi. Tra questi “graziato sul commerciale” e “salvato sul civile”.

Chi valuta le tre prove scritte e cosa temono i candidati

A detta di molti candidati queste associazioni nascondono nomi di padrini o referenti politici dei partecipanti. Si annunciano quindi dei ricorsi. Le tre prove scritte per assegnare 400 posti come notaio e che vede come garante il ministero della Giustizia, dovrebbero essere valutate grazie al sistema delle buste separate come avviene ormai in tutti i concorsi. Questo permette di non conoscere l’identità del candidato e di mantenere le prove scritte anonime.

La commissione d’esame è stata già nominata dal ministero della Giustizia ed è composta da 9 magistrati, 9 notai e 6 docenti universitari. Si rischia che il tutto però finisca con una mossa ufficiale. Tra le due ipotesi una denuncia che aprirebbe le porte a un’inchiesta penale o un annullamento del concorso deciso dal ministero.

Il concorso notarile, la selezione è durissima

Il concorso notarile mette in palio posti che storicamente finiscono non tutti per essere assegnati. La preparazione richiede anni di studio in diritto civile, commerciale e tributario. Proprio per questa ragione circola l’idea tra i candidati che le prove scritte possano essere state accompagnate da annotazioni che richiamano all’attenzione alcuni candidati piuttosto che altri. Per questo ora bisognerà capire meglio chi abbia predisposto il file, con quale finalità e se vi siano responsabilità.