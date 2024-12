“Facciamo portare le fedi da un gufo, sarà originale”. Quante volte, nella pianificazione di un matrimonio, la voglia di stupire gli ospiti si trasforma in un’arma a doppio taglio? È ciò che è accaduto a una coppia inglese che, nel tentativo di rendere il loro giorno speciale indimenticabile, ha finito per trasformarlo in una tragicommedia da raccontare ai posteri.

Un ingresso col botto (e poi il volo)

Sullo sfondo dell’incantevole abbazia di Kirkstall, nel West Yorkshire, tutto sembrava pronto per un matrimonio da favola. Il gufo, addestrato per portare le fedi all’altare con un’eleganza innata, avrebbe dovuto fare il suo ingresso trionfale alle 13. Ma, come ben sa chiunque abbia provato a lavorare con animali, questi non sempre seguono il copione. Al momento fatidico, il rapace ha deciso di ignorare gli ordini dell’addestratore e di prendersi una pausa… in volo.

Tentativi disperati e attesa infinita

Gli invitati, prima affascinati dall’idea, sono presto passati alla confusione e poi alla frustrazione, mentre il gufo si posava ostinato sopra la struttura dell’abbazia, con gli anelli ben custoditi. Nemmeno i pezzi di pollo agitati dall’addestratore sono serviti a convincerlo a tornare. Così, tra il panico degli sposi e qualche risata trattenuta dei presenti, la cerimonia è rimasta in sospeso. Solo alle 20, dopo ben 7 ore, il rapace si è finalmente degnato di restituire il “bottino”.

Lezioni di vita dal regno animale

Il matrimonio è ripreso, certo, ma l’incidente ha sicuramente rubato la scena agli sposi. Morale della favola? Forse, per il giorno delle nozze, meglio affidarsi a un paggetto… decisamente meno imprevedibile.