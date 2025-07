“Fino al suo arresto andavamo insieme al cimitero. Mi aspettavo sempre che ci dicesse: mi stanno indagando ma non ho ucciso Chiara. Invece non lo diceva mai. Era strano”. A parlare è Giuseppe Poggi, padre di Chiara, la giovane uccisa a Garlasco 18 anni fa, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. L’uomo sottolinea come, nonostante tutto, lui e la sua famiglia non abbiano mai definito Stasi “assassino”.

Oggi, con le nuove indagini avviate, Giuseppe auspica che venga fatta piena chiarezza una volta per tutte. “Verifichino tutto così non riaprono di nuovo l’indagine tra qualche anno. Non è che noi non vogliamo la verità. Per noi la verità è quella stabilita dalla legge”. I genitori di Chiara spiegano anche il motivo per cui sono tornati in televisione: “Noi in TV ci andiamo solo per difenderci, per smentire le bugie. Come le foto della montagna, le abbiamo dovute cercare e darle alla TV per dimostrare che Marco quel giorno fosse con noi”.

Il peso del clamore mediatico e l’appello al silenzio

Rita Poggi, madre della vittima, chiarisce alcune delle inesattezze circolate sui media: “L’albergatore che avrebbe detto che Marco quell’anno non era con noi in realtà ci ha affittato la stessa stanza per 10 anni. E Marco c’era sempre, fino al 2005 anche Chiara. Ma poi ha detto a ‘Giallo’ che si ricorda che quando è arrivata la telefonata dei carabinieri, io ero in piscina. Ma io ero a San Vigilio di Marebbe!”.

Rita chiede ora rispetto e tregua dal clamore: “Vorremmo un po’ più di silenzio. Noi da marzo siamo stati catapultati in una situazione perfino peggiore di quella di 18 anni fa. Spero che finisca tutto”. Infine, Giuseppe si scaglia contro alcuni “innocentisti” che difendono Stasi a scapito di altri: “A me gli innocentisti stanno bene, ma c’è modo e modo di sostenere l’innocenza di Stasi. Quando per salvare lui metti in mezzo altre persone, tra cui mio figlio, le sbatti in prima pagina e gli rovini la vita, cosa stai facendo? Assolvi lui e ne condanni altri cinque?”.