I sindacati del trasporto aereo confermano gli scioperi del 16 febbraio e del 7 marzo dopo l’incontro al Mit. Si profila ora l’ipotesi di una precettazione, mentre resta lo scontro con il Garante, che aveva chiesto un rinvio per la concomitanza con le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp avevano già formalizzato in una lettera al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia il loro rifiuto a posticipare le mobilitazioni. Al termine del vertice, il segretario generale della Uiltrasporti, Marco Verzari, ha ribadito: “Siamo stati costretti a confermare le ragioni dello sciopero che sono in piedi da oltre 20 mesi. Nessuno ci ha convocato prima per cercare di risolvere la questione e ora spostare uno sciopero proclamato a dicembre non è più una soluzione praticabile”.

“Ci accusano di essere irresponsabili, ma noi vogliamo dimostrare responsabilità verso le lavoratrici e i lavoratori che aspettano un legittimo rinnovo del contratto da troppo tempo”, ha aggiunto. E ancora: “La stessa responsabilità dovrebbe dimostrarla il ministro Salvini a cui ricordiamo che per evitare gli scioperi sarebbe bastato l’impegno per risolvere i problemi dei lavoratori già mesi fa, ben prima dell’inizio delle Olimpiadi”. Infine: “Lo sciopero per noi è l’ultima ratio per risolvere i conflitti, ci auguriamo che non venga negato questo diritto alle lavoratrici e ai lavoratori”.

Dura la replica dei senatori della Lega Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti: “Pieno rispetto per il diritto di sciopero e per le legittime richieste dei lavoratori, ma la conferma da parte dei sindacati degli stop del 16 febbraio e del 7 marzo ignorando l’appello del Garante e l’incontro di oggi al Ministero, significa percorrere la strada della strumentalizzazione. In giornate che rappresentano una straordinaria vetrina mondiale per l’Italia, bloccare il trasporto aereo vuol dire mettere in difficoltà non solo pendolari e famiglie, ma anche atleti, delegazioni e migliaia di appassionati diretti alle gare olimpiche. Si colpiscono i viaggiatori e l’immagine del Paese più che le controparti datoriali: una decisione che appare sempre più politica. Ci vorrebbe senso di responsabilità”.