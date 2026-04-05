Quasi il 97% delle scuole italiane ha già adottato o è in fase di adozione delle Linee guida sull’Intelligenza Artificiale, mentre il 72,9% ha introdotto il divieto di utilizzo del cellulare in classe, anche a fini scolastici. In particolare, il 64,2% degli istituti lo fa custodire agli stessi studenti nello zaino, mentre un altro 25,4% provvede a conservarlo in contenitori in aula.

È quanto emerge dal monitoraggio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’uso del digitale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, realizzato nell’anno scolastico in corso per definire anche misure di supporto e accompagnamento.

Oltre due scuole su tre hanno attivato moduli di educazione civica dedicati e organizzato seminari con esperti, mentre più della metà promuove progetti specifici su smartphone e social. Sul versante dei contenuti, oltre due terzi degli istituti lavorano sull’uso sicuro dei dispositivi digitali e più della metà affronta il tema delle fake news.

“Il monitoraggio restituisce risultati molto incoraggianti e conferma che il sistema scolastico sta affrontando con serietà e maturità la sfida del digitale”, dichiara il ministro Giuseppe Valditara. “Le scuole hanno recepito le nuove regole e al tempo stesso stanno costruendo percorsi educativi fondati su responsabilità, prevenzione e consapevolezza… Molto positivo è anche il recepimento delle Linee guida sull’Intelligenza Artificiale, che mostra attenzione all’innovazione e capacità di governarne gli effetti”.