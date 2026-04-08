“Il lutto era ancora fresco. E quel cane faceva i suoi bisogni sulla tomba di mia mamma, deceduta una decina di giorni prima”. Questo lo sfogo di una donna a Tio.ch. Il caso ha acceso il dibattito sul decoro del cimitero di Lugano, in via Trevano. “C’erano due cani liberi con i rispettivi padroni incuranti. Mica è colpa degli animali. È normale che poi sia scoppiata una discussione coi detentori. È l’ultima cosa che avrei voluto in questi giorni tristi”, spiega ancora la donna.

Da parte sua il responsabile della struttura ricorda che all’interno del cimitero vige il divieto di accesso ai cani. “Se il personale del cimitero rileva la presenza di un utente con un cane, gli ricorda il divieto e gli chiede cortesemente di allontanarlo dal cimitero”, spiega, aggiungendo come tuttavia “i circa 41’000 metri quadrati del cimitero non possono essere sorvegliati costantemente durante tutto l’orario di apertura. Anche perché non ci sono addetti con tale mansione. Può quindi capitare che qualcuno possa accedere al cimitero con un cane e non venga richiamato”. Il caso ha comunque fatto sì che “il personale è già stato sensibilizzato affinché monitori con particolare attenzione la presenza di eventuali quadrupedi nel cimitero”.