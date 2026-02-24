Il suo cane fugge e lui chiede aiuto alla polizia locale per rintracciare l’animale. Alle fine delle ricerche gli arriva una multa da 200 euro per omessa custodia. È quanto accaduto venerdì pomeriggio a un uomo residente alla Spezia, contrariato per la “mancanza di tatto” degli agenti di polizia locale, “perché pare quasi che io abbia abbandonato il mio cane, quando invece per me è come un figlio”. A riportare l’episodio è il Secolo XIX.

“Poco dopo essermi allontanato – spiega l’uomo – mi ha chiamato una donna dicendo che il mio cane era uscito all’esterno del recinto. Immediatamente sono tornato indietro e mi sono messo alla ricerca di Iron”. Durante le ricerche l’uomo ha incontrato due agenti in motocicletta della polizia locale e anche grazie al loro aiuto è riuscito a ritrovare il suo cane. Tuttavia, la polizia locale gli ha notificato una multa da duecento euro per l’omessa custodia dell’animale.

“Sono stato io a mobilitare la polizia locale, la stessa che poi mi ha multata – spiega ancora il proprietario di Iron –. Ma a chi avrei dovuto chiamare? All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Qui pare invece che abbia abbandonato il mio cane, quando una svista al contrario può capitare a tutti. Ci siamo subito adoperati per ritrovarlo, il cane peraltro non ha mai costituito alcun pericolo quando era fuori. Una cosa assurda: ma l’umanità dove è finita?”.