Alla cassa della “Pasticceria Nova”, nel centro di Padova, è comparsa una scritta destinata a far discutere: “Mancia per le ferie e le tette delle ragazze. Grazie. Lo staff”. Il messaggio, appoggiato su un bicchierino di plastica contenente anche alcune banconote, ha attirato l’attenzione dei clienti e del Corriere del Veneto, che ha segnalato l’episodio. Una delle bariste ha spiegato che il contenitore serviva soltanto a raccogliere le mance, mentre il tono provocatorio del biglietto sarebbe nato come semplice scherzo tra personale e frequentatori abituali.

Le precisazioni del titolare e il precedente

Il proprietario, il giovane imprenditore cinese Di Zhang Xuwu, ha ridimensionato la vicenda assicurando che le dipendenti sono regolarmente assunte e che la frase non nasconde alcuna reale richiesta di fondi per le ferie. Ha aggiunto che il riferimento al seno femminile era un gioco senza malizia, ma si è detto pronto a rimuovere tutto se qualcuno dovesse sentirsi offeso. L’episodio ricorda un caso simile avvenuto in un locale di Roma, dove un cartello invitava a lasciare “mance per far rifare le tette alle banchiste e ai banchisti”.