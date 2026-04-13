Un finto casello per estorcere denaroagli ignari automobilisti con un pedaggio abusivo, questa non si era ancora mai sentita. Succede in India, nello stato del Gujarat.

Lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch

Lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, sfuttando l’ampia area di una febbrica di ceramica abbandonata, dei creativi malviventi hanno costruito un breve tratto di strada del tutto simile all’autostrada ufficiale che le corre accanto.

L’idea è stata quella di farle concorrenza con un pedaggio più economico e la promessa di costruire dei templi nella zona con i proventi. Migliaia di camionisti e automobilisti hanno versato migliaia di rupie a questa finta agenzia statale.