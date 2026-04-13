Il casello indiano: un pezzetto di finta autostrada nel Gujarat per il pedaggio abusivo
Un finto casello per estorcere denaroagli ignari automobilisti con un pedaggio abusivo, questa non si era ancora mai sentita. Succede in India, nello stato del Gujarat.
Lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch
Lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch, sfuttando l’ampia area di una febbrica di ceramica abbandonata, dei creativi malviventi hanno costruito un breve tratto di strada del tutto simile all’autostrada ufficiale che le corre accanto.
L’idea è stata quella di farle concorrenza con un pedaggio più economico e la promessa di costruire dei templi nella zona con i proventi. Migliaia di camionisti e automobilisti hanno versato migliaia di rupie a questa finta agenzia statale.