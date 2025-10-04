Con grandi striscioni con scritte come “Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza palestinese” e “Stop al genocidio, stop accordi con Israele, libertà per Anan, Ali e Mansour – Palestina libera”, è partito da piazza di Porta San Paolo il corteo nazionale a Roma in sostegno della Flotilla e di Gaza. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a non esporre simboli di partito o sindacato, chiedendo che sventolasse soltanto la bandiera palestinese. Decine di migliaia le persone in piazza e nelle vie limitrofe, in una mobilitazione che ha visto la partecipazione di studenti, associazioni e movimenti da tutta Italia.

Dal camion di apertura, Maya Issa, presidente del movimento degli studenti palestinesi, ha annunciato: “Stiamo bloccando tutto. Siamo oltre 600mila persone”. Al corteo ha preso parte anche Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), che ai cronisti ha dichiarato: “Noi siamo qui, insieme a una marea di persone che condividono indignazione per quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Difendiamo la dignità della Repubblica contro un governo trascinato nel fango dall’immobilismo, dall’ipocrisia e dalla complicità”.