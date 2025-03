La notizia del giorno sono i colloqui di Riad giunti al termine. Poco è trapelato su quanto si sono detti gli Stati Uniti negli incontri separati con Ucraina e Russia. Si sa però che c’è un nuovo accordo di tregua che riguarda il Mar Nero e si parla di nuovo di bloccare gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Sia Kiev sia Mosca hanno anche parlato della possibilità della presenza di “terze parti” che controllino l’attuazione degli accordi.

In Italia invece, ha fatto molto discutere la proposta di Franceschini sul voler dare ai nuovi nati solo il cognome della madre come forma di risarcimento alle diseguaglianze di genere. Si è poi parlato delle nuove regole per imbarcare i bagagli a mano sugli aerei di EasyJet, Ita Airways e Ryanair.

Poi la cronaca, con i tanti incidenti sul lavoro accaduti oggi sempre in Italia. E infine, perché no, il genio del giorno: il pusher che ha provato a imbarcare cocaina liquida nascosta nelle bottiglie di shampoo e succo di frutta.

Ecco le notizie principali di oggi:

Vajont, dipendente 22enne muore trafitto da una scheggia. A Sant’Antonio Abate un operaio resta incastrato nel nastro trasportatore e perde la vita. Orvieto, 38enne investito mentre lavorava in autostrada

Pasticcio acconti Irpef, il governo Meloni per una volta ascolta la Cgil. Correzione in vista

Bagagli a mano, cambiano le regole: ecco le nuove misure e i limiti di peso per Ryanair, Easyjet e Ita Airways

L’uomo che ha “ingaggiato” ChatGpt come difensore in Tribunale vincendo la causa in soli 10 minuti

La foto del giorno, il manifestante derviscio che sfida gli agenti di polizia a Istanbul

Le voci dal palazzo, Tajani: “Quaquaraquà? Parlavo dei populisti, come Afd o il M5S”. Conte: “Sono uniti solo quando devono fregare gli italiani”. Schlein: “Ormai siamo alla guerriglia quotidiana”

Cosa sono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio che Piantedosi vorrebbe far aprire in Albania

Platini e Blatter assolti in appello dall’accusa di frode. L’ex Juve: “Mi hanno impedito di diventare presidente Fifa”

Il genio del giorno, il pusher che prova a imbarcare cocaina liquida nascosta nelle bottiglie di shampoo e succo di frutta