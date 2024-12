La notizia del giorno è il mistero su quanto accaduto a una nave cargo russa, la “Ursa Major” che era stata inviata da Mosca per evacuare armi ed equipaggiamenti dalla Siria ed è affondata nel Mediterraneo, al largo della Spagna. Per ora si parla di una possibile esplosione nella sala macchine.

Oltrepassata la pagina degli esteri, la cronaca. A San Pietro a Maida, Catanzaro, drammatico incidente nella notte: una macchina con cinque ragazzi a bordo è andata fuori strada e ha preso fuoco. Tra le fiamme sono morte due ragazze. Un’altra brutta notizia arriva poi da Comunanza, Ascoli Piceno: qui una coppia di anziani è stata selvaggiamente picchiata dall’ex fidanzato della figlia. Grave il 75enne aggredito, non è in pericolo di morte invece la moglie. Da Massa poi la storia assurda del 31enne condannato e multato per aver cancellato una svastica da un muro.

Superata anche la cronaca, ecco le paludi delle risse politiche. Il tema del giorno è sempre lo stesso: i centri migranti in Albania. “Solo propaganda” dice l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Sulla stessa linea, il dem Matteo Orfini: “Un progetto già fallito”. Maurizio Landini mette il carico: “Anziché affrontare seriamente il tema, si continua a fare campagna elettorale, a fare propaganda politica. Sono di più i giovani italiani che vanno via dal nostro Paese perchè sono precari e non riescono a realizzarsi, che i migranti che vengono nel nostro Paese. E su questo tutti continuano a non discutere”. Tra una rissa verbale e l’altra, intanto, gli ultimi sondaggi sembrano premiare la Lega. In lieve flessione invece Fratelli d’Italia.

Fuori dalla cronaca e dalla politica, la bella intervista di Aldo Cazzullo a Federica Pellegrini che rivela: “Se sono di destra? Sì, ma moderata. Meloni? Non è facile gestire il suo ruolo da donna”.

E poi, perché no, il genio del giorno: l’evasore che ha tentato di passare il confine con 26mila euro negli stivali.

