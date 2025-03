La notizia del giorno è la mozione di sfiducia respinta dall’Aula della Camera presentata dalle opposizioni nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri. Altra notizia di rilievo è la nota rilasciata dal ministero della Difesa russo che accusa le forze armate ucraine di aver “continuato ad attaccare le infrastrutture energetiche” russe “nonostante la dichiarazione pubblica” del presidente ucraino Zelensky. Guardando sempre al conflitto in Ucraina, il monito lanciato dal segretario generale della Nato Mark Rutte è chiaro: “Se qualcuno pensa, sbagliando, che ci può attaccare senza conseguenze, incontrerà la risposta fiera di questa alleanza, la nostra reazione sarà devastante”.

In Italia invece, c’è stata una esplosione con incendio, nella fabbrica Perfetti di Lainate Milano. A Torino invece, un pullman turistico è caduto nel Po, nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. A bordo c’era solo l’autista, purtroppo deceduto. Sempre per la cronaca, a Spoleto un uomo ha prima ucciso la moglie e poi ha tentato il suicidio da un ponte. Passando all’economia, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti presentati da FdI al Dl Bollette in Commissione Attività produttive alla Camera in materia di applicazione dello sconto in fattura per il bonus elettrodomestici previsto dalla ultima legge di bilancio e sul rinvio di 7 mesi dell’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze anticatastrofali.

Infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che entra in un ristorante chiuso, mangia e si addormenta.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno in tempo reale, Esplosione allo stabilimento della Perfetti a Milano Lainate. Trump: “Dobbiamo prenderci la Groenlandia”

Nordio alla Camera: “Almasri? Attacchi arrivano per evitare la riforma Giustizia”. Schlein: “Dov’è la premier? Perché fugge?”. Bonelli: “Ha coperto un boia”

Il piano dell’Europa in caso di guerra: la borsa con le 10 cose per resistere i primi 3 giorni

Cosa prevede l’accordo sul cessate il fuoco nel Mar Nero e perché questo sbocco al mare è così importante per Mosca e Kiev

La foto del giorno, 25 anni fa il voto che incoronò Putin “zar” della Russia

L’audio di Donzelli di Fratelli d’Italia che dà del “pezzo di me**a” a Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano

Pullman turistico cade nel Po a Torino, morto l’autista. Forse un malore la causa dell’incidente

Il ritorno di Vito Loiacono, ex youtuber dell’incidente di Casal Palocco: “La mia nuova sfida, mangiare cibo dei gatti”

Discarica fantasma sull’Appennino riemersa dopo una frana, tonnellate di rifiuti finiscono nel fiume Santerno

Il genio del giorno, l’uomo che entra in un ristorante chiuso, mangia e si addormenta