La notizia del giorno è il piano per la difesa europea da 800 miliardi presentato dalla von der Leyen, con l’obiettivo di svincolare il Vecchio Continente dagli Stati Uniti. Da spillare sempre in prima pagina un’altra notizia che arriva dagli Stati Uniti, ovvero il discorso di Donald Trump al Congresso dove il presidente Usa ha parlato di tanti temi, come la guerra in Ucraina e i rapporti con Kiev, ma anche della guerra dei dazi che sta per investire l’Europa.

Nel palazzaccio della politica italica ci sono poi le parole del ministro dell’Interno Piantedosi che ha annunciato di 5 nuovi centri per migranti in Italia.

Lasciando la prima pagina troviamo la cronaca con la notizia della morte di Bruno Pizzul, storica voce della Nazionale italiana di calcio. Spazio anche al bando del Comune di Sanremo che apre la porta ad altri emittenti nazionali per l’organizzazione del Festival.

E infine, perché no, il genio del giorno: il prete trovato positivo all’alcol test confessa: “Sono un alcolista”

Ecco le notizie principali di oggi:

Cosa prevede il piano di riarmo dell’Europa da 800 miliardi presentato dalla von der Layen

Ucraina, dazi, fentanyl, cultura woke, l’aumento dei casi di autismo: cosa ha detto Trump al Congresso

Centri per migranti in Albania “congelati”, Piantedosi: “Cinque nuovi Cpr in Italia”

Le voci dal palazzo, Salvini: “Il riamo è nel nostro interesse?”. Donzelli: “L’Italia intanto continua a crescere”. Damante (M5s): “Meloni si finge morta come gli opossum”

Luca Zaia: “I dazi sono un flagello. L’Europa deve presentarsi unita di fronte a Trump”

È morto Bruno Pizzul, aveva 86 anni. Le sue telecronache della Nazionale hanno fatto la storia

La piccola Giulia sbranata dal pitbull, il pigiamino insanguinato trovato tra i rifiuti

La storia della morte di Liliana Resinovich, dal possibile strangolamento alla questione eredità

Festival di Sanremo, il Comune lancia il bando per organizzarlo. La Rai spiazzata dalle nuove condizioni

Il genio del giorno, il prete trovato positivo all’alcol test confessa: “Sono un alcolista”