La notizia del giorno è il primo sì alla Camera dei Deputati per il disegno di legge Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati. Una riforma fortemente contestata dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e da altre associazioni, che temono un indebolimento dell’indipendenza della magistratura e un maggiore controllo del potere esecutivo sulle funzioni giudiziarie. Altra notizia in rilievo sono le parole del sindaco di Milano Beppe Sala in merito alla morte del giovane Ramy Elgaml: “I carabinieri hanno sbagliato”. Parole che hanno subito trovato una pronta replica della Lega: “Parole che fomentano illegalità e impunità”.

Guardando fuori dai confini nazionali, Joe Biden ha tenuto il discorso d’addio, a cinque giorni dall’insediamento di Donald Trump, lanciando una serie di avvertimenti sui rischi per la democrazia. Per quanto concerne gli incendi di Los Angeles, ora è caccia alle mascherine per la nube tossica che si è creata dopo i roghi.

Superata la prima pagina, troviamo diverse notizie di cronaca italiana: dal ragazzo di 18 anni pestato da un gruppo di coetanei a Bressanone perché “uno sporco italiano”, al successo del limite di 30 km/h nel Comune di Bologna.

Ecco le notizie principali di oggi:

Separazione delle carriere dei magistrati, arriva il primo via libera del Parlamento

Morte Ramy, Sala: “I carabinieri hanno sbagliato”. La Lega: “Parole che fomentano illegalità e impunità”

Biden: “Voglio mettere in guardia il Paese. Oggi sta prendendo forma un’oligarchia che minaccia la democrazia” VIDEO

Le voci dal palazzo, Donzelli: “Salvini? Squadra che vince non si cambia”. Lollobrigida: “Non è colpa sua”. Borghi (Italia Viva): “Parla come se fosse il ministro degli Interni”

A Los Angeles cala il vento ma avanza una nube tossica. Caccia alle mascherine come in pandemia

Ragazzo di 18 anni pestato da coetanei a Bressanone: “Sei uno sporco italiano”

A Bologna funziona il limite dei 30 Km/h che non piace a Salvini, nessun pedone ucciso

Padova, fratelli ubriachi picchiano il barista che non vuole più farli bere

La chicca del giorno, ”Elon Musk imbrogliava nei videogiochi facendosi aiutare dai giocatori più forti”

Esce ubriaco dal rifugio, scambia i suoi sci con un paio da donna. Fermato e multato