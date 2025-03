La notizia del giorno è l’approvazione da parte del parlamento europeo della risoluzione non vincolante sul Libro bianco della difesa che la Commissione europea presenterà il 19 marzo, e che conterrà il piano ReArm Europe illustrato dalla presidente della Commissione, von der Leyen. Da segnalare in prima pagina c’è la perizia della Procura sulla morte di Ramy Elgaml che ha confermato che l’operato del carabiniere alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta è stato conforme alle procedure previste per gli inseguimenti.

Passando alla questione Dazi, con la decisione del presidente Trump di Trump di imporre imposte indirette del 25 per cento su acciaio e alluminio, ecco le possibili contromosse dell’Europa. Da spillare tra la politica estera, anche il voto in Groenlandia che ha visto trionfare l’opposizione di centrodestra.

Tornando alla cronaca italiana c’è il nuovo programma scolastico voluto dal ministro Giuseppe Valditara che vedrà introdotta la Bibbia alle elementari e il latino alle medie. E poi, perché no, l’eroina del giorno: l’anziana signora che fa smascherare il finto addetto della banca che voleva svuotarle il conto.

Ecco le notizie principali di oggi:

La Ue ha approvato la risoluzione sul piano di riarmo europeo

Ramy Elgaml, la perizia scagiona il carabiniere. Il 19enne morto per lo schianto contro il palo

Quali sono le contromisure della Ue ai dazi del 25 per cento di Trump e quali prodotti Usa verranno colpiti

Groenlandia al voto, vince l’opposizione di centrodestra. Voglia di indipendenza ma senza strappi

Valditara e la riforma dei programmi: “La Bibbia come l’Iliade e l’Odissea. Il latino dalle medie. E poi poesia, grammatica e storia”

Nicola Fratoianni e la moglie Elisabetta Piccolotti hanno una Tesla: “Siamo rimasti fregati. Presa prima che Musk diventasse nazista”

Delitto di Garlasco, le nuove indagini su Andrea Sempio: dal DNA alle strane telefonate

La Northvolt dichiara fallimento, duro colpo alle ambizioni europee per l’autonomia nelle batterie per auto elettriche

Il frate che intascava il Reddito di cittadinanza, lui invoca il voto di povertà

L’eroina del giorno, la signora che fa smascherare il finto addetto della banca che voleva svuotarle il conto