La notizia del giorno è il forte terremoto di magnitudo 7,7 avvenuto in Myanmar. Ancora non c’è un bilancio definitivo delle vittime ma secondo l’US Geological Survey è probabile che ce ne saranno migliaia.

Da spillare in prima pagina anche il botta e risposta tra la Casa Bianca e Vladimir Putin. Per il futuro dell’Ucraina il presidente russo Putin ha infatti lanciato l’idea di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida delle Nazioni Unite, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche”. Ipotesi respinta però dagli Stati Uniti. Secondo un portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il governo di Kiev è determinato dalla sua costituzione e dai suoi cittadini.

In Italia intanto si discute dell’intervista al Financial Times di Giorgia Meloni in cui la premier si è detta d’accordo con il vice presidente statunitense JD Vance: “L’Europa si è un po’ persa”. “Oggi – la replica della segretaria dem Elly Schlein – è più chiaro che mai, ha scelto di indossare il cappellino MAGA, ammainando di fatto da palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea”. Ma le opposizioni vanno all’attacco anche sulla decisione del governo di trasformare il centro in Albania in un CPR (un centro di permanenza per i rimpatri). “Uno spot pagato dagli italiani” dice il senatore di Italia Viva Enrico Borghi.

Poi la cronaca: la donna che vuole metà degli 88 milioni vinti al Superenalotto dal quasi ex marito, le parole di Massimo Bossetti (“Io e Alberto Stasi siamo vittime di magistrati incompetenti e indagini fatte col cu..”) e la storia dei vandali che hanno appeso delle banane sulla statua in onore di una donna afroamericana posizionata a piazza della Signoria, a Firenze. E infine, perché no, il genio del giorno: il tipo che ha mangiato più di 35mila Big Mac.

