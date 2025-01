La notizia del giorno è l’accordo tra Hamas e Israele di cui si parla da settimane. Non è stato ancora ufficializzato dato che Hamas non ha sciolto del tutto le sue riserve ma gira già una bozza sulle tre fasi dall’accordo di cui si è discusso a Doha. La tregua, inizialmente durerà 42 giorni e nella prima fase verranno liberati 33 ostaggi in mano ad Hamas. Superata la prima pagina, troviamo diverse notizie di cronaca italiana: dalla professoressa arrestata in Campania per violenza sessuale, alla donna uccisa dal figlio a Messina dopo essere stata stordita con lo spray al peperoncino.

Sempre in Italia ci spostiamo al Nord e precisamente a Brescia. Da qui arriva una denuncia pesantissima rivolta alla Polizia: delle attiviste di Extinction Rebellion sarebbero state costrette a togliersi le mutandine e a fare squat. Restando in tema Polizia, fa discutere molto la proposta del Governo che vuole inserire nel ddl Sicurezza uno scudo penale per gli agenti in servizio. Scudo che li difenderebbe anche da casi di omicidio. E infine, perché no, il genio del giorno: il falconiere della Lazio che pubblica il video della protesi al pene e che viene licenziato dalla società romana di calcio.

Ecco le notizie principali di oggi:

Cosa prevede l’accordo in tre fasi tra Hamas e Israele, tregua di 42 giorni e rilascio di 33 ostaggi

Prof arrestata per violenza sessuale su studenti, gli abusi in un’aula con la scusa delle ripetizioni

Scudo penale per gli agenti in piazza che vale anche in caso di omicidio, la norma allo studio del Governo

Il video denuncia dell’attivista di Extinction Rebellion fermata a Brescia: “Mi hanno chiesto di togliermi gli slip e fare squat”

Uccide la madre con 15 coltellate dopo averla stordita con lo spray al peperoncino

La foto del giorno, la polvere rosa che sta ricoprendo Los Angeles

Le voci dal palazzo, Renzi: “Di nuovo caos treni, a che ora si dimette Salvini?”. Di Girolamo: “La Meloni lo rimuova”. Bonelli: “Peggior ministro della storia”. Bignami: “Chi lo accusa non conosce la situazione”

È morto Furio Colombo, il giornalista aveva 94 anni

Sondaggio Youtrend, Fratelli d’Italia 28,3%, Partito Democratico 23,3%. Bene il M5s, Lega sotto Forza Italia

Il genio del giorno, il falconiere della Lazio pubblica il video della protesi al pene e la società lo licenzia