La notizia del giorno è il durissimo scontro che si è consumato tra Trump e Zelensky durante l’incontro alla Casa Bianca in cui Usa e Ucraina avrebbero dovuto firmare l’accordo sulle terre rare. Si tratta di uno scontro senza precedenti con Trump che ha alzato la voce accusando l’omologo ucraino di “giocare a far scoppiare la terza guerra mondiale”.

Lasciando la prima pagina c’è un’altra notizia di rilievo, questa volta tutta italiana: si tratta del decreto bollette licenziato, nel pomeriggio, dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede che verranno dati dei bonus: 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila e fino a 500 euro per i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro.

Restando in Italia, ci sono due notizie di cronaca da segnalare: un incidente a bordo di un aliante che ha ferito una coppia e la bambina di 10 anni che, dopo essere morta investita da un suv, ha salvato la vita a 10 persone grazie alla donazione dei suoi organi. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si accodava alle auto per non pagare il casello in autostrada.

Ecco le notizie principali di oggi:

Durissima lite tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca: “Giochi con la Terza guerra mondiale, torna quando sarai pronto alla pace”

Macron: “Poche speranze dopo l’incontro con Trump, dazi reciproci Usa-Ue su acciaio e alluminio”

Elon Musk fa retromarcia sui licenziamenti e richiama i controllori di volo in pensione

Decreto bollette, 3 miliardi di aiuti per imprese e famiglie: bonus fino a 500 euro

Decreto bollette, Turco (M5s): “Una presa in giro”. Renzi: “Meloni scappa”. Codacons: “Provvedimento annacquato”

Uccisa a 10 anni da un Suv guidato da un ubriaco, i suoi organi salvano cinque bambini

Aliante crolla a terra, ferita la coppia a bordo: tra le ipotesi una collisione con degli uccelli in volo

Microsoft chiuderà Skype da maggio, gli utenti migreranno su Teams usando le stesse credenziali

Il genio del giorno, l’uomo che si accodava alle auto per non pagare il casello in autostrada