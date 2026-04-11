Era accusato di violenza sessuale e minacce ai danni della ex fidanzata, una ventenne ferrarese. Il Tribunale di Ferrara ha condannato l’uomo, un 25enne di origine sudamericana, a otto anni e un mese di reclusione. La vicenda – riportata dai quotidiani locali estensi – risale al novembre 2021, quando i Carabinieri intervennero a casa della coppia dopo una lite notturna degenerata in aggressione. In quella sede la ragazza denunciò anche un episodio precedente, avvenuto uno o due mesi prima.

Secondo la sua testimonianza, ritenuta attendibile e coerente dagli inquirenti, il fidanzato l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale nel bagno di un treno regionale sulla tratta Bologna-Ferrara. Nel corso del procedimento l’accusa di lesioni è decaduta a seguito del ritiro della querela da parte della donna, mentre sono rimaste in piedi le accuse di violenza sessuale e minacce. I giudici del collegio hanno ritenuto l’imputato responsabile di entrambe le imputazioni. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate.