Una frode aziendale ingegnosa e senza precedenti, quella messa in atto in Inghilterra da una dipendente dell’azienda Morson Group. La donna di 34 anni, Claire Timmins, ha utilizzato per svariati anni la carta di credito aziendale, effettuando acquisti decisamente fuori dall’ordinario: in totale ha speso 220mila euro nell’acquisto di centinaia di cartucce per stampante. Abusando della carta messa a disposizione da Morson Group, la dipendente, come riportato da Manchester Evening News, aveva messo in piedi una vera e propria attività di guadagno a spese dell’azienda per cui lavorava: dopo aver comprato le cartucce d’inchiostro, senza mai mettere mano al proprio portafoglio, le rivendeva su Ebay utilizzando un account privato.

Una truffa redditizia e senza precedenti

Questa frode, sistematica e particolarmente redditizia, ha consentito alla dipendente di guadagnare non poco tra il 2016 e il 2024, periodo in cui si è presa beffe dell’azienda per cui lavorava sfruttandone la carta di credito. Le indagini, una volta scoperta l’incredibile truffa, hanno rivelato la quantità impressionante di pagamenti effettuati. Nel 2016, per esempio, sono state acquistate 130 cartucce per un valore di 12mila euro. L’anno successivo, invece, la donna ne ha acquistate 251, per un costo di 24mila euro. Nel 2018, sempre per lo stesso prodotto, ha speso oltre 14mila euro, mentre nel 2019, quando si trovava in congedo per la maternità, ne ha spesi 6mila. Nel 2020, invece, 194 cartucce sono state acquistate alla modica cifra di quasi 19mila euro, mentre l’anno successivo la dipendente ne ha comprate 295 spendendo 27mila euro. Nel 2022 ha comprato una quantità spropositata di cartucce, ovvero 391, spendendo oltre 40mila euro. Ma l’anno successivo si è perfino superata, comprando 429 cartucce al costo di 46mila euro. E infine nel 2024, ovvero l’ultimo anno della sua avventurosa carriera criminale, la dipendente ha acquistato 230 cartucce spendendo 28mila euro.

Una volta comprate le cartucce, spendendo in otto anni 220mila euro, la dipendente, che online utilizzava un nome falso, le rivendeva su Ebay a 220 sterline l’una, ricavando profitti diretti naturalmente a spese dell’azienda. Morson Group, che necessitava di appena quattro cartucce al mese, si è accorta dell’anomalia solo dopo anni di rifornimenti e pagamenti sospetti. La dipendente è stata licenziata per “grave scorrettezza”, ma non finisce qui. A causa della sua condotta criminale, nei suoi confronti è scattata anche un’azione penale per furto e frode, reati per i quali la dipendente ha ammesso la propria colpevolezza. Il tribunale britannico ha poi disposto che la donna dovrà restituire l’intera somma sottratta, ovviamente con gli interessi.