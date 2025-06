Capita a volte di sentirsi fortunati, di vivere una giornata nella felice consapevolezza che nulla può andare storto. Eppure, la vicenda vissuta da un operaio toscano di 60 anni ha davvero dell’incredibile, qualcosa che, per modalità e tempistiche, rasenta perfino il concetto di miracolo. Sabato 7 giugno, come era solito fare ogni mattina, l’operaio di Piano Pieve, frazione di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca, si è recato “Da Beppe”, un bar ricevitoria del posto molto frequentato. Secondo quanto raccontato dai gestori del locale, l’operaio ha acquistato tre diversi gratta e vinci da 5 euro l’uno. Una volta fuori dal bar, si è messo all’opera grattandoli con la speranza di vincere qualcosa, ma mai avrebbe immaginato cosa sarebbe accaduto nei minuti successivi.

Due biglietti vincenti, uno dopo l’altro

Dopo aver grattato un biglietto, è arrivata la piacevole sorpresa: una vincita interessante pari a 500 euro. L’operaio è poi rientrato al bar per riscuotere. In quel momento, però, deve aver pensato che forse avrebbe potuto sfruttare appieno la fortuna di quella giornata. Così, dopo aver riscosso, l’uomo ha deciso di tentare ancora comprando un altro biglietto. Con la stessa modalità, ormai collaudata e trasformata in un vero e proprio rito, l’operaio è uscito dal bar per grattare un biglietto che si è rivelato ancora una volta vincente, ma con proporzioni decisamente differenti. L’uomo, infatti, dopo aver vinto 500 euro ne ha vinti 2 milioni.

Nella zona si è rapidamente sparsa la voce di quell’incredibile vincita, che ha lasciato tutti a bocca aperta. “A tutti ci è venuta la pelle d’oca. Evidentemente doveva essere davvero il suo giorno fortunato. Siamo contenti che questa somma sia andata a un nostro cliente abituale”, ha dichiarato uno dei titolari del bar. Il fortunato operaio aveva inoltre confessato il desiderio di voler andare in pensione tra un paio d’anni ma sicuramente, grazie a questo evento che gli cambierà per sempre la vita, potrà tranquillamente anticipare il tutto.