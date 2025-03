A Roma, nel quartiere del Pigneto, noto per la sua movida sfrenata, un automobilista di 36 anni ha vissuto una serata che non dimenticherà facilmente. Alla guida della sua Volkswagen T-Roc, ha pensato bene di tamponare proprio l’auto della polizia locale. Una scelta decisamente audace, seppur involontaria.

L’incidente e la fuga… breve

Il tamponamento è avvenuto in via Casilina, all’incrocio con Circonvallazione Casilina. Dopo aver urtato lateralmente l’autopattuglia, invece di fermarsi a scusarsi, l’uomo ha preferito proseguire la sua corsa. Peccato che gli agenti non abbiano apprezzato il gesto e lo abbiano inseguito, fermandolo poco dopo.

Quando gli agenti si sono avvicinati al conducente, hanno subito capito che qualcosa non andava. Occhi lucidi, andatura incerta e, soprattutto, un alcol test che ha lasciato tutti a bocca aperta: il 36enne aveva un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite consentito. Praticamente, più alcol che sangue nelle vene. Di fronte a un risultato così “stupefacente”, la polizia locale non ha potuto fare altro che ritirargli la patente e denunciarlo all’autorità giudiziaria.