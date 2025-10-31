Una colazione ricca, anzi ricchissima. Un cittadino africano è stato fermato presso l’area partenze internazionali dell’aeroporto di Fiumicino. L’uomo aveva nascosto oltre 160mila euro in contanti all’interno di alcune scatole di corn flakes. Si apprestava a lasciare il territorio nazionale con destinazione Gambia, dopo aver oltrepassato il controllo passaporti senza effettuare la prevista dichiarazione doganale.

Banconote nelle scatole di cereali

L’ispezione dei bagagli ha portato alla scoperta di numerose banconote nascoste in modo ingegnoso tra i fiocchi di cereali: all’interno delle scatole l’uomo aveva nascosto 162.620 euro in contanti. La “gustosa” scoperta è stata affidata alle fiamme gialle del comando provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto all’esportazione di denaro contante verso Paesi extra- Schengen predisposto dalla Guardia di Finanza.

In assenza della dichiarazione prevista dalla legge, l’intera somma è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in applicazione dell’articolo 6 del Decreto legislativo 195 del 2008, che disciplina la normativa valutaria in materia di trasferimento di capitali.