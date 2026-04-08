I genitori di una bambina di cinque anni, turisti romani in vacanza in Val Badia, avevano denunciato un maestro di sci altoatesino per abbandono di minore. L’uomo non si era seduto accanto alla bambina durante la risalita sulla seggiovia, ma su un’altra seggiola, mentre la piccola era accompagnata da altri adulti. Nonostante non fosse accaduto nulla di anomalo durante la corsa, i genitori avevano deciso di presentare la denuncia.

La decisione del Gip di Bolzano

Il Gip di Bolzano, Emilio Schönsberg, ha archiviato il caso. Secondo il giudice, il comportamento del maestro di sci rientra nelle normali procedure delle lezioni di gruppo. Durante l’imbarco e la risalita, è prassi che il maestro sovrintenda l’intero gruppo senza sedersi accanto a ciascun bambino. La bambina, salita con altri adulti estranei, era comunque sotto la loro supervisione e quella del personale dell’impianto.

Motivazioni e sicurezza

Schönsberg ha sottolineato che il requisito dell’accompagnamento è soddisfatto quando il minore è affiancato da adulti in grado di garantirne la sicurezza. Inoltre, l’imbarco e lo sbarco sono presidiati dagli operatori della seggiovia, responsabili della vigilanza. In questo contesto, la risalita è stata considerata ordinaria e sicura, escludendo quindi qualsiasi forma di abbandono.