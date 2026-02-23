Il marito stava guardando in tv Atalanta – Napoli, pronunciando delle parolacce come sfogo. La moglie, una donna napoletana di 35 anni, ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei e così ha minacciato il marito, 40 anni, dicendogli di andare via o altrimenti l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici contro di lui e gliele ha lanciate addosso. Poi ha raccolto un coltello da cucina e ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, senza successo. La donna ha quindi puntato all’altro fianco.

Sanguinante, il 40enne ha composto prima il 112, poi il 118. La moglie non si è fermata e, durante la telefonata, ha tirato altri coltelli contro il tifoso. Uno si è conficcato nel muro ed è lì che i carabinieri della stazione di Capodimonte lo hanno trovato quando sono arrivati. La 35enne è finita in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è ora in carcere. È stata denunciata anche porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre 3 lame, una di queste è un “apriostriche”. La vittima è ancora ricoverata all’Ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita.