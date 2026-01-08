Un cane di grossa taglia è stato avvistato mentre vagava solo e infreddolito nella zona compresa tra lo Chalet Alle Buse e le Casere dei Boschi, sul Monte Avena, in provincia di Belluno. La foto dell’animale è apparsa su un gruppo Facebook dedicato agli animali smarriti, generando commenti e diventando un “caso”. Dopo aver visto l’immagine, molte persone hanno chiamato i Vigili del fuoco, i Carabinieri forestali e l’Ulss 1 Dolomiti. Il cane è stato recuperato e portato al canile sanitario locale per fare dei controlli e monitorare la sua salute dopo i tanti giorni trascorsi nella neve. Sarebbe in buone condizioni di salute.

Resta il mistero su come sia finito sul Monte Avena. L’animale è apparso docile e abituato al contatto diretto con l’uomo, così come all’uso del guinzaglio. I veterinari hanno dichiarato che non presenta inoltre segni evidenti riconducibili a un abbandono. Il cane è inoltre dotato di un microchip che, tuttavia, per ora, non risulta intestato. Due sono le ipotesi: o che sia fuggito da qualche casa o che sia stato abbandonato da qualcuno. Intanto c’è chi si è fatto avanti per adottarlo e regalargli una nuova vita.