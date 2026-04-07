La Polizia stradale di Fornovo (Parma) ha sequestrato un monopattino “truccato” che poteva raggiungere la velocità di oltre 100 km/h. E’ accaduto venerdì 3 aprile nei pressi dell’Interporto di Parma: il mezzo, al termine delle verifiche, è stato sequestrato.

Nei pressi dell’Interporto di Parma

Al conducente, un 26enne residente nel parmense, sono state inflitte sanzioni amministrative pari a oltre 6.000 euro. Il monopattino ha attirato l’attenzione degli agenti in quanto dotato di un sellino: quando la pattuglia ha intimato l’alt, il conducente (senza casco) ha tentato la fuga cercando di dileguarsi nel traffico.

Dopo un breve inseguimento, la pattuglia ha fermato il mezzo constatando vistose modifiche strutturali, la presenza di due batterie supplementari e due motori elettrici in grado di fargli raggiungere i 100 km/h.