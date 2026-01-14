Il ragazzino che rapina un supermercato ma viene rintracciato perché sul giubbotto l’etichetta della lavanderia col suo nome
Pensava di averla fatta franca il rapinatore 15enne autore di una rapina da 1600 euro realizzata lo scorso 2 dicembre ai danni di un supermercato vicino Napoli. A tradirlo è stata l’etichetta della lavanderia col suo nome stampato sul giubbino di cui si era incautamente liberato durante la fuga. Per lui – un incensurato – si sono aperte le porte della comunità. Ad eseguire il provvedimento, scaturito da una richiesta della Procura dei Minorenni, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania.
Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e ad alcuni testimoni, i militari hanno ricostruito che quella sera l’indagato – assieme ad un complice in corso di identificazione – avrebbe minacciato la cassiera di un supermercato di Melito di Napoli, strada Provinciale, facendosi consegnare l’incasso per poi dileguarsi in sella a uno scooter.